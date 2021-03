Marine Le Pen e la nuova strategia moderata, per il 48% dei francesi sarà lei ad andare all’Eliseo (Di sabato 13 marzo 2021) Marine Le Pen vuole presentarsi alle prossime presidenziali con un progetto politico capace di attrarre i moderati. Perché vuole «rassicurare i francesi che hanno ascoltato troppe cose false e caricaturali su di me». Lo ha spiegato giovedì sera su Bfmtv, rispondendo per due ore ai giornalisti. Vuole scrollarsi di dosso, definitivamente, l’accusa di “razzismo” che rappresenta una palla al piede per le sue ambizioni. E’ il cognato Olivier a dettare la nuova linea a Marine Le Pen E per dimostrarlo – scrive La Stampa – ha ricordato che il suo partito, il Rassemblement National, arriva sempre in testa alle elezioni nelle Antille francesi. “Detto questo – continua il quotidiano torinese – Le Pen persevera sulla strada dello sdoganamento, secondo un piano concepito subito dopo la sconfitta alle presidenziali ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 marzo 2021)Le Pen vuole presentarsi alle prossime presidenziali con un progetto politico capace di attrarre i moderati. Perché vuole «rassicurare iche hanno ascoltato troppe cose false e caricaturali su di me». Lo ha spiegato giovedì sera su Bfmtv, rispondendo per due ore ai giornalisti. Vuole scrollarsi di dosso, definitivamente, l’accusa di “razzismo” che rappresenta una palla al piede per le sue ambizioni. E’ il cognato Olivier a dettare lalinea aLe Pen E per dimostrarlo – scrive La Stampa – ha ricordato che il suo partito, il Rassemblement National, arriva sempre in testa alle elezioni nelle Antille. “Detto questo – continua il quotidiano torinese – Le Pen persevera sulla strada dello sdoganamento, secondo un piano concepito subito dopo la sconfitta alle presidenziali ...

