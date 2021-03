Incendio OVH a Strasburgo, digital-forum.it al momento non disponibile. (Di sabato 13 marzo 2021) UPDATE by Simone Rossi (12.03.2021 del 12:00)Comunicato da parte del nostro provider. Ricordo che il nostro server dedicato si trova in SBG4 che non è stato interessato dall'IncendioPurtroppo andrà un po' per le lunghe :(Stiamo lavorando con gli esperti dell'assicurazione per ripotenziare SBG1 / 3/4 oggi dai generatori. L'obiettivo è verificare, stanza per stanza, attrezzatura per attrezzatura, che l'infrastruttura funzioni. Non ci aspettiamo di riavviare i server prima della prossima settimana. La nuova sala di rete (B) + 20KV per SBG3 è stata assemblata e sarà in viaggio... Leggi su digital-news (Di sabato 13 marzo 2021) UPDATE by Simone Rossi (12.03.2021 del 12:00)Comunicato da parte del nostro provider. Ricordo che il nostro server dedicato si trova in SBG4 che non è stato interessato dall'Purtroppo andrà un po' per le lunghe :(Stiamo lavorando con gli esperti dell'assicurazione per ripotenziare SBG1 / 3/4 oggi dai generatori. L'obiettivo è verificare, stanza per stanza, attrezzatura per attrezzatura, che l'infrastruttura funzioni. Non ci aspettiamo di riavviare i server prima della prossima settimana. La nuova sala di rete (B) + 20KV per SBG3 è stata assemblata e sarà in viaggio...

Ultime Notizie dalla rete : Incendio OVH OVH, scoperta la possibile causa dell'incendio ai data center Octave Klaba , fondatore e presidente di OVH , ha fornito una possibile spiegazione sulle cause del gigantesco incendio che ha bruciato i data center della compagnia a Strasburgo , di cui vi abbiamo parlato più approfonditamente in questa ...

Quando il cloud diventa una nuvola. Di fumo Questa foto ( credit: @mothattacks ) mostra il datacenter di Strasburgo della Ovh, colpito da un incendio il 10 marzo scorso. In questo datacenter venivano ospitati i dati di migliaia di clienti della società francese: era insomma la parte concreta di quello che in gergo viene ...

OVH, dall'incendio del datacenter di Strasburgo disagi anche per i comuni italiani la Repubblica NFT, data center e backup, rimborso Windows, social audio Riascolta NFT, data center e backup, rimborso Windows, social audio di 2024. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

Molti siti sono fuori uso da ieri, ecco qual è l’incredibile motivo Alcuni di noi ieri si sono resi conto di qualcosa di molto anomalo su Internet. Molti siti italiani non erano accessibili, figuravano no esistenti oppure ...

