Formazioni ufficiali Benevento Fiorentina | le scelte degli allenatori

(Di sabato 13 marzo 2021) Ledimatch valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Pulgar, Bonaventura, Eysseric, Venuti; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli Leggi su Calcionews24.com