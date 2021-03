**Covid: in ospedale Fiera Milano flessione vaccini, aumentano richieste chiarimenti** (Di sabato 13 marzo 2021) Milano, 13 mar. (Adnkronos) - E' vero, come ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dopo la sua visita, che all'ospedale in Fiera a Milano oggi non si è presentato circa il 10% degli insegnanti e delle categorie in lista per avere il vaccino. E dall'ospedale confermano all'Adnkronos che, "certamente, a seguito delle notizie sul vaccino Astrazeneca il centro vaccinale in Fiera ha subito una flessione". Ai medici dell'ospedale - che ora è sia terapia intensiva che hub vaccinale - sono chieste più informazioni del solito sul vaccino inoculato. "I nostri medici sono costantemente a disposizione dei vaccinandi per rispondere ad ogni dubbio e proprio in questi giorni le richieste di chiarimenti sono sostanzialmente aumentate", spiegano ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021), 13 mar. (Adnkronos) - E' vero, come ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dopo la sua visita, che all'inoggi non si è presentato circa il 10% degli insegnanti e delle categorie in lista per avere il vaccino. E dall'confermano all'Adnkronos che, "certamente, a seguito delle notizie sul vaccino Astrazeneca il centro vaccinale inha subito una". Ai medici dell'- che ora è sia terapia intensiva che hub vaccinale - sono chieste più informazioni del solito sul vaccino inoculato. "I nostri medici sono costantemente a disposizione dei vaccinandi per rispondere ad ogni dubbio e proprio in questi giorni ledi chiarimenti sono sostanzialmente aumentate", spiegano ...

