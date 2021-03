Coronavirus Lazio | diminuiscono i decessi | ma aumentano casi | ricoveri e terapie intensive

(Di sabato 13 marzo 2021) “Oggi su oltre 17 mila tamponi nel(+2.341) e oltre 25 mila antigenici per un totale oltre di 42 mila test, si registrano 1.998positivi (+241), 19 i(-5) e +788 i guariti., mentre, ie le. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. Ia Roma città sono a quota 800. Desidero ringraziare il commissario generale Figliuolo per aver accolto il nostro appello sulle forniture dei vaccini.” Queste le parole di D’Amato rispetto alla situazione odierna. La situazione nelle ASL Nella Asl Roma 1 sono 310 inelle ultime 24h e si tratta ...

Sono 1.998 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso di oggi, sabato 13 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 19 morti. Da ieri sono stati fatti oltre 42mila test nella Regione. Rispetto alla giornata di venerdì, come reso noto dall'Asl, nelle ultime 24 ore in provincia di Latina si sono registrati 253 nuovi casi di Covid-19.