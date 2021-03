Benevento-Fiorentina 1-4, Pradè: “Grande risultato, Commisso felicissimo” (Di sabato 13 marzo 2021) Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha commentato nel post-partita la roboante vittoria dei viola per 4-1 sul campo del Benevento. “Questa vittoria è molto importante ed è arrivata su un campo dove squadre come Juventus e Lazio hanno pareggiato – ha spiegato il dirigente viola – A fine partita abbiamo sentito il presidente Commisso che era felicissimo. Il momento è molto delicato, siamo tutti sotto pressione e questa vittoria vale più di tre punti. Dà una dimensione diversa al valore dei ragazzi ma anche del nostro allenatore che era stato messo in discussione.” Per quanto riguarda i singoli, Pradè si sofferma su Vlahovic ma non solo: “Ha fatto una tripletta, con un gol davvero eccezionale. La squadra però dipende dal gruppo. Ribery? Per noi è un giocatore molto ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Il direttore sportivo della, Daniele, ha commentato nel post-partita la roboante vittoria dei viola per 4-1 sul campo del. “Questa vittoria è molto importante ed è arrivata su un campo dove squadre come Juventus e Lazio hanno pareggiato – ha spiegato il dirigente viola – A fine partita abbiamo sentito il presidenteche era. Il momento è molto delicato, siamo tutti sotto pressione e questa vittoria vale più di tre punti. Dà una dimensione diversa al valore dei ragazzi ma anche del nostro allenatore che era stato messo in discussione.” Per quanto riguarda i singoli,si sofferma su Vlahovic ma non solo: “Ha fatto una tripletta, con un gol davvero eccezionale. La squadra però dipende dal gruppo. Ribery? Per noi è un giocatore molto ...

