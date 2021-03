Assembramenti nelle città prima della nuova stretta: a Roma chiuse via del Corso e Fontana di Trevi, controlli anti-movida a Milano (Di sabato 13 marzo 2021) Fontana di Trevi e via del Corso chiuse ai pedoni nella Capitale, mercati e parchi affollati a Torino, controlli delle forze dell’ordine nei luoghi della movida a Milano. Nell’ultimo sabato prima della stretta anti-coronavirus del governo che entrerà in vigore da lunedì – con 11 Regioni in zona rossa e tutte le altre in arancione (eccetto la Sardegna, ancora bianca) – si moltiplicano le segnalazioni di Assembramenti in tutta Italia. Complice anche il bel tempo e il clima primaverile, in tanti ne hanno approfittato per fare acquisti o pranzare fuori. C’è anche chi, come segnala Confesercenti, ha preso d’assalto i parrucchieri facendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021)die via delai pedoni nella Capitale, mercati e parchi affollati a Torino,delle forze dell’ordine nei luoghi. Nell’ultimo sabato-coronavirus del governo che entrerà in vigore da lunedì – con 11 Regioni in zona rossa e tutte le altre in arancione (eccetto la Sardegna, ancora bianca) – si moltiplicano le segnalazioni diin tutta Italia. Complice anche il bel tempo e il climaverile, in tne hanno approfittato per fare acquisti o pranzare fuori. C’è anche chi, come segnala Confesercenti, ha preso d’assalto i parrucchieri facendo ...

