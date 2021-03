Xiaomi Mi 11 Lite 5G: scheda tecnica e data di uscita (Di venerdì 12 marzo 2021) Il nuovo low cost di Xiaomi MI 11 Lite 5G è in arrivo, scopriamo la scheda tecnica e data di uscita sulla base delle ultime info reperibili in rete: Sistema operativo: Android 11 Connettività: 5g RAM: 6Gb/8GB Memoria: 64/128gb Fotocamera: 64Mp Sony IMX682 CPU? (processore): Snapdragon 732G/775/775G Batteria: 4.250 mAh Architettura processore octa-core Kryo 6xx Archiviazione di massa MicroSD MicroSD (TF), Fino a 256Gb Risoluzione fotocamera: Samsung S5KGW1 da 64 MP Xiaomi Mi 11 Lite 5G dovrebbe riprendere in parte quanto offerto da Xiaomi Mi 11 5G. Come abbiamo visto dovrebbe trovare posto un display IPS Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz e fotocamera integrata attraverso un piccolo foro. Il SoC dovrebbe essere ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 12 marzo 2021) Il nuovo low cost diMI 115G è in arrivo, scopriamo ladisulla base delle ultime info reperibili in rete: Sistema operativo: Android 11 Connettività: 5g RAM: 6Gb/8GB Memoria: 64/128gb Fotocamera: 64Mp Sony IMX682 CPU? (processore): Snapdragon 732G/775/775G Batteria: 4.250 mAh Architettura processore octa-core Kryo 6xx Archiviazione di massa MicroSD MicroSD (TF), Fino a 256Gb Risoluzione fotocamera: Samsung S5KGW1 da 64 MPMi 115G dovrebbe riprendere in parte quanto offerto daMi 11 5G. Come abbiamo visto dovrebbe trovare posto un display IPS Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz e fotocamera integrata attraverso un piccolo foro. Il SoC dovrebbe essere ...

Advertising

infoitscienza : Xiaomi Mi 11 Lite si sta facendo desiderare - DarioConti1984 : Ecco la data di lancio di POCO X3 Pro e altri dettagli per Samsung, Motorola e Xiaomi - TuttoAndroid : Ecco la data di lancio di POCO X3 Pro e altri dettagli per Samsung, Motorola e Xiaomi - ttoday_it : ?? NEWS - Xiaomi Mi 11 Lite per l'Europa, noti i colori e le varianti RAM/storage Leggi ?: - MiuiBlog : ?? NEWS - Xiaomi Mi 11 Lite per l'Europa, noti i colori e le varianti RAM/storage Leggi ?: -