Serie B, Cittadella-Pisa 2-0: i granata rompono il tabù “Tombolato” (Di venerdì 12 marzo 2021) Cittadella-Pisa, anticipo della 28a giornata del campionato di Serie B, terminano con lo score di 2-0 in favore dei granata. Questa la cronaca dell’incontro. Il primo tempo Al 5? Gargiulo, in una sortita offensiva solitaria, una volta nell’area Pisana viene affrontato da Maselli. Il granata va a terra e secondo l’arbitro Gariglio senza aver subito fallo. Solo tre minuti più avanti, Tsadjout viene chiamato alla corsa da Gargiulo e poi alla conclusione in porta senza pressione della difesa nerazzurra e l’attaccante granata trova la lucidità giusta per mettere la sfera alle spalle di Gori, per il vantaggio dei padroni di casa. Corre invece il 13? minuto quando D’Urso, dal limite dell’area avversaria, effettua un tiro-cross basso sul secondo palo che inganna Gori ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021), anticipo della 28a giornata del campionato diB, terminano con lo score di 2-0 in favore dei. Questa la cronaca dell’incontro. Il primo tempo Al 5? Gargiulo, in una sortita offensiva solitaria, una volta nell’areana viene affrontato da Maselli. Ilva a terra e secondo l’arbitro Gariglio senza aver subito fallo. Solo tre minuti più avanti, Tsadjout viene chiamato alla corsa da Gargiulo e poi alla conclusione in porta senza pressione della difesa nerazzurra e l’attaccantetrova la lucidità giusta per mettere la sfera alle spalle di Gori, per il vantaggio dei padroni di casa. Corre invece il 13? minuto quando D’Urso, dal limite dell’area avversaria, effettua un tiro-cross basso sul secondo palo che inganna Gori ...

Advertising

FootballtipsNG : Serie B, Cittadella vs Pisa, RESULT: 2 - 0 - Ghanabettips : Serie B, Cittadella vs Pisa, RESULT: 2 - 0 - jackpotKE : Serie B, Cittadella vs Pisa, RESULT: 2 - 0 - MySASoccerTips : Serie B, Cittadella vs Pisa, RESULT: 2 - 0 - sportface2016 : #SerieB 2020/2021, il #Cittadella vince in casa contro il #Pisa per 2-0 e si avvicina al quarto posto -