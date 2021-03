“Per quello che è successo…”. Guendalina Tavassi e la separazione dal marito, fuori i fatti: “Ora tocca a me” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il matrimonio, un tempo felice, tra l’ex gieffina Guendalina Tavassi e suo marito Umberto D’Aponte è ormai concluso. A dichiararlo è stata proprio Guendalina in persona su Instagram, social in cui ha voluto chiarire certe cose successe in questi ultimi mesi. Poche parole ma assolutamente esplicative della loro crisi. Le parole di Guendalina Tavassi: “Siamo separati in casa da mesi. E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli”. Ma ora a rompere il silenzio è lui, Umberto D’Aponte. (Continua dopo le foto) Gli anni che hanno trascorso insieme Guendalina Tavassi e Umberto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Il matrimonio, un tempo felice, tra l’ex gieffinae suoUmberto D’Aponte è ormai concluso. A dichiararlo è stata proprioin persona su Instagram, social in cui ha voluto chiarire certe cose successe in questi ultimi mesi. Poche parole ma assolutamente esplicative della loro crisi. Le parole di: “Siamo separati in casa da mesi. E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli”. Ma ora a rompere il silenzio è lui, Umberto D’Aponte. (Continua dopo le foto) Gli anni che hanno trascorso insiemee Umberto ...

Advertising

noemiofficial : In quello che amo ci metto la faccia ??????? Link in Bio per completare la Metamorfosi! - AntoVitiello : Grande partita del #Milan all'Old Trafford, pari meritatissimo per quello che si è visto in tutto il match. Match d… - Antonio_Tajani : #10marzo 75 anni fa le #donne italiane andarono per la prima volta al voto. Quello stesso giorno fu stabilita anche… - andreacesqui : RT @stanzaselvaggia: Il Foglio scrive che ho chiesto per me il vaccino, mentendo e deformando la realtà. Soprattutto, prende una foto di ba… - lili60084733 : RT @Cohen60210686: Cari tizeta, quando parte un # iostocon c'è sempre un motivo: Giulia fatta passare per poco di buono, Pierpaolo offeso c… -

Ultime Notizie dalla rete : Per quello Grammy Awards 2021, l'apertura sarà di Harry Styles Poche ore alla sessantatreesima edizion e dei Grammy Awards 2021 , inizialmente prevista per il mese di gennaio ma slittata a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del ... tutto quello ...

Lavoro, nel 2020 calo degli occupati senza precedenti: persi 456 mila posti ...2% ( - 0,8 punti in un anno), mentre quello di inattività sale al 35,9% (+1,6 punti). Il calo dell'...4% contro - 9,7% degli uomini) e - 0,9 punti nel tasso ( - 0,7 punti per la componente maschile), e ...

Frosinone, Szyminski: "Giusta la posizione di classifica per quello che abbiamo fatto" TUTTO mercato WEB Ferrara, condannate due diciottenni per i ricatti hard al ragazzino per fatati che risalgono al 2018. Loro stesse a quell’epoca, poco più che 18enni e con quei ricatti, avrebbero preso al ragazzo 2. 000 euro, con quei messaggi promettendo prestazioni sessuali.

Aston Martin: il fondo è già copia di quello segreto Mercedes! L'Aston Martin ha messo le sue carte sul tavolo: la AMR21 è scesa in pista nei test in Bahrain con un fondo che esprime gli stessi concetti aerodinamici mostrati dalla Mercedes e che a Brackley avevan ...

Poche ore alla sessantatreesima edizion e dei Grammy Awards 2021 , inizialmente previstail mese di gennaio ma slittata a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del ... tutto......2% ( - 0,8 punti in un anno), mentredi inattività sale al 35,9% (+1,6 punti). Il calo dell'...4% contro - 9,7% degli uomini) e - 0,9 punti nel tasso ( - 0,7 puntila componente maschile), e ...per fatati che risalgono al 2018. Loro stesse a quell’epoca, poco più che 18enni e con quei ricatti, avrebbero preso al ragazzo 2. 000 euro, con quei messaggi promettendo prestazioni sessuali.L'Aston Martin ha messo le sue carte sul tavolo: la AMR21 è scesa in pista nei test in Bahrain con un fondo che esprime gli stessi concetti aerodinamici mostrati dalla Mercedes e che a Brackley avevan ...