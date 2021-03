Pd: Orfini, ‘in bocca al lupo a Letta’ (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “In bocca al lupo a Enrico Letta. Servirà un grande lavoro per rigenerare il Pd, rimetterlo al centro della politica e rilanciarne il progetto. C’è bisogno di ritrovare coraggio e orgoglio”. Così Matteo Orfini, parlamentare del partito Democratico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Inala Enrico Letta. Servirà un grande lavoro per rigenerare il Pd, rimetterlo al centro della politica e rilanciarne il progetto. C’è bisogno di ritrovare coraggio e orgoglio”. Così Matteo, parlamentare del partito Democratico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

