Luna Rossa fa la storia in America's Cup: 2-2 contro New Zealand (Di venerdì 12 marzo 2021) Per la prima volta un'imbarcazione italiana riesce a conquistare due punti nell'atto conclusivo dell'America's Cup Anche la seconda giornata di finale di America's Cup si chiude in parità. Luna Rossa vince Gara 3 contro Team New Zealand ed entra nella storia infatti mai nessuna imbarcazione italiana aveva conquistato due punti nella finale della prestigiosa Coppa. Il Tuttavia il Defender si riscatta in Gara 4, rifilando oltre un minuto ai rivali. E' Gara3 a regalare allo sport italiano una pagina di storia. Splendido avvio di Luna Rossa, che non sbaglia nulla e nella prima lotta di virate, l'AC75 italiano si conferma più agile e veloce. Approccio alla boa di destra impeccabile e vantaggio di 10? su New ...

Agenzia_Ansa : E' ancora parità tra New Zealand e Luna Rossa nella finale di Coppa America. Anche la seconda giornata di regate ne… - Eurosport_IT : Il vento leggero non rompe gli equilibri: ?@lunarossa? vince la 3a regata, ?@EmiratesTeamNZ? si impone nella 4a L… - RaiNews : #AmericasCup I kiwi battono Luna Rossa: le due barche in parità 2 a 2 . Domani altre due regate - vasco_bot : RT @infoitsport: America's Cup, Vasco Vascotto: 'Luna Rossa è artefice del proprio destino. Sognavamo questa situazione' - ImperialeChiara : RT @fanpage: Quella di Luna Rossa è una vittoria già storica: mai nessuna imbarcazione era stata in vantaggio né era riuscita a conquistare… -