Lazio zona rossa, 1.757 contagi e 24 morti. A Roma 800 casi (Di venerdì 12 marzo 2021) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fanpage : Lazio in #zonarossa a partire da lunedì - Agenzia_Ansa : Piemonte e Friuli verso la zona rossa. Il Veneto e il Lazio 'in bilico' Zaia, siamo sul filo del rasoio. Assessore… - FrancescoLollo1 : Mentre il #Lazio si avvia a entrare in zona rossa, in Regione #Zingaretti ufficializza l'inciucio tra #Pd e #M5S, d… - tempoweb : Gli italiani attualmente positivi sono mezzo milione. Morti e contagi, il bollettino #Covid fa paura #zonarossa… - xposeidone : RT @FrancescoLollo1: Mentre il #Lazio si avvia a entrare in zona rossa, in Regione #Zingaretti ufficializza l'inciucio tra #Pd e #M5S, dimo… -