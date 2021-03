J-Ax irriconoscibile in foto su Instagram: “Quanto ero poser da ragazzo?” (Di venerdì 12 marzo 2021) J-Ax è un personaggio amatissimo dello spettacolo e della televisione. Su Instagram ha postato una foto che ha scatenato le reazioni dei fan J-Ax resta un personaggio amatissimo non solo nel campo della musica e dello spettacolo. L’ex voce degli “Articolo 31” ha da tempo cominciato una carriera esaltante in versione solista. Con tanti fan che apprezzano il suo genere musicale, e non solo tra le nuove generazioni. Da qualche tempo è diventato un personaggio seguito ed apprezzato anche sui social. Oltre che in televisione. Da giudice in programmi talent musicali a esperto in giurie tecniche, da sempre è apprezzato anche per il suo carattere aperto che piace ai fan. A 48 anni, il rapper Alessandro Aleotti resta un punto di riferimento per il mondo della musica, con tanti successi alle spalle che lo portano a rimanere un punto fermo tra ... Leggi su formatonews (Di venerdì 12 marzo 2021) J-Ax è un personaggio amatissimo dello spettacolo e della televisione. Suha postato unache ha scatenato le reazioni dei fan J-Ax resta un personaggio amatissimo non solo nel campo della musica e dello spettacolo. L’ex voce degli “Articolo 31” ha da tempo cominciato una carriera esaltante in versione solista. Con tanti fan che apprezzano il suo genere musicale, e non solo tra le nuove generazioni. Da qualche tempo è diventato un personaggio seguito ed apprezzato anche sui social. Oltre che in televisione. Da giudice in programmi talent musicali a esperto in giurie tecniche, da sempre è apprezzato anche per il suo carattere aperto che piace ai fan. A 48 anni, il rapper Alessandro Aleotti resta un punto di riferimento per il mondo della musica, con tanti successi alle spalle che lo portano a rimanere un punto fermo tra ...

