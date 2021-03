I dati peggiorano, l’Italia si colora di rosso e arancione (Di venerdì 12 marzo 2021) I dati sono in peggioramento ovunque ed è un’Italia prevalentemente fra l’arancione e il rosso quella che uscirà dalla cabina di regia del venerdì. Le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza saranno firmate in giornata ed entreranno in vigore lunedì 15 marzo. Sono già noti però gli Rt regionali ed è chiaro che solo due regioni hanno numeri da fascia gialla, Valle d’Aosta (ma qui l’Rt è al limite) e Sicilia, e solo una, la Sardegna, è bianca. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 marzo 2021) I dati sono in peggioramento ovunque ed è un’Italia prevalentemente fra l’arancione e il rosso quella che uscirà dalla cabina di regia del venerdì. Le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza saranno firmate in giornata ed entreranno in vigore lunedì 15 marzo. Sono già noti però gli Rt regionali ed è chiaro che solo due regioni hanno numeri da fascia gialla, Valle d’Aosta (ma qui l’Rt è al limite) e Sicilia, e solo una, la Sardegna, è bianca.

