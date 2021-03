Gianni Morandi ricoverato d' urgenza | come sta dopo la prima notte in ospedale

Advertising

repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - SkyTG24 : Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe - Corriere : Gianni Morandi ricoverato d’urgenza per ustioni a Bologna - Monica734322417 : RT @MediasetTgcom24: Dava fuoco alle sterpaglie, ustioni per Gianni Morandi: il cantante ricoverato a Cesena #GianniMorandi - postacasella : @coma_girl Che poi lo sanno tutti che l’ha scritta Gianni Morandi -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Soccorso dal 118,è stato prima accompagnato all'Ospedale Maggiore di Bologna poi è stato trasferito al centro specializzato di Cesena. Tra i commenti all'ultima foto pubblicata ieri da ...Read More Newsricoverato in ospedale: ustioni a mani e gambe 11 Marzo 2021ricoverato per ustioni all'ospedale Maggiore. Il cantante, riporta il sito del Resto del ...Incidente in campagna per Gianni Morandi che è ora ricoverato a Cesena in seguito alle ustioni riportate. ”Stava bruciando delle sterpaglie in giardino – raccontano dal suo entourage – quando è ...Poco prima del tragico incidente (intorno alle sei del pomeriggio) Gianni Morandi ha postato uno scatto sui social che lo ritraeva sorridente in campagna sul suo trattore. Per Gianni Morandi incidente ...