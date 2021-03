F1 | test Bahrain 2021 | Ferrari di Leclerc ferma | bandiera rossa

(Di venerdì 12 marzo 2021) Non è iniziata nel migliore dei modi la stagioneper la. In occasione della prima mattinata diin, la vettura di Charlesha infatti riscontrato dei problemi. Nonostante il quinto tempo messo a referto, a dieci minuti dalla fine della sessione la macchina ha perso potenza esi èto a bordo pista. Non è ancora chiara la causa di questo problema, tuttavia è stata sventolata la primadella nuova stagione e la sessione è stata interrotta. SEGUI IL LIVE DEIF1 SU SPORTFACE SportFace.

... ecco che oggi venerdi 12 marzo daremo ufficialmente il via alla nuova stagione della Formula 1 con i primidel. Oggi e fino al 14 marzo i prossimi protagonisti del campionato del mondo ...E' di Daniel Ricciardo su McLaren il miglior tempo nelle prime ore della prima giornata dipre - stagionali per la Formula 1 in. Sul circuito di Sakhir, dove si correrà anche domani e domenica, team e piloti sono dalle 8 di questa mattina alla ricerca dei primi dati per l'...Daniel Ricciardo ha chiuso al comando la prima mattinata di test pre-season sul tracciato del Sakhir. L'australiano della McLaren, nonostante il forte vento e la sporcizia presente sul manto stradale, ...Primo problema importante in casa Ferrari. Charles Leclerc è stato costretto a parcheggiare la sua SF21 in curva 4 a poco meno di 10 minuti dalla fine della sessione mattutina della prima giornata di ...