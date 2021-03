Esame avvocato 2021: come sarà, le news (Di venerdì 12 marzo 2021) Due prove orali per l’Esame da avvocato nel 2021. Candidato nella sede d’Esame. Commissione da remoto e una sola materia, scelta dal candidato, per la prima prova. Molte più sottocommissioni. Il Consiglio dei Ministri – rende noto il ministero della Giustizia – ha approvato il decreto-legge che stabilisce le modalità di svolgimento della prossima sessione dell’Esame di Stato, per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, durante l’emergenza sanitaria da covid-19. Il provvedimento è ora sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica. La data di inizio delle prove sarà indicata in un successivo decreto del Ministero della Giustizia, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questo dl. Le nuove modalità ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) Due prove orali per l’danel. Candidato nella sede d’. Commissione da remoto e una sola materia, scelta dal candidato, per la prima prova. Molte più sottocommissioni. Il Consiglio dei Ministri – rende noto il ministero della Giustizia – ha approvato il decreto-legge che stabilisce le modalità di svolgimento della prossima sessione dell’di Stato, per l’abilitazione all’esercizio della professione di, durante l’emergenza sanitaria da covid-19. Il provvedimento è ora sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica. La data di inizio delle proveindicata in un successivo decreto del Ministero della Giustizia, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questo dl. Le nuove modalità ...

