Didattica a distanza: il vero problema è la connessione (Di venerdì 12 marzo 2021) Il problema della Dad non è la carenza di device ma le difficoltà di connessione a Internet secondo l’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna La mancanza di connessione, sia per la scarsa copertura del territorio sia per i costi a carico delle famiglie, è il principale ostacolo alla Didattica a distanza. Lo conferma l’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, che ha… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 12 marzo 2021) Ildella Dad non è la carenza di device ma le difficoltà dia Internet secondo l’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna La mancanza di, sia per la scarsa copertura del territorio sia per i costi a carico delle famiglie, è il principale ostacolo alla. Lo conferma l’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, che ha… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

TgrVeneto : Veneto Orientale, la zona più colpita dall’incidenza dei #Contagi. Didattica a distanza nel Portogruarese e nel San… - elenabonetti : Stiamo lavorando perché il congedo valga per tutti i giorni in cui una scuola ricorrerà alla didattica a distanza.… - GiovanniToti : Da lunedì prossimo le scuole superiori liguri e gli istituti della istruzione e formazione professionale, che attua… - fabiovetro1 : Una bellissima canzone di Colapesce e Dimartino da suonare nelle scuole nella didattica a distanza per portare un p… - infoitinterno : Panopto, sbarca in Italia l'innovativo sistema per la didattica a distanza -