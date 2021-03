Covid, l’Italia verso il lockdown nazionale a Pasqua: quando entreranno in vigore le nuove misure (Di venerdì 12 marzo 2021) Si discute sul nuovo decreto con cui l’Italia si starebbe muovendo verso il lockdown nazionale a Pasqua. quando entreranno in vigore le nuove misure. l’Italia verso il lockdown nazionale a PasquaNella giornata di oggi il Consiglio dei ministri varerà il nuovo decreto legge che entrerà in vigore a partire da lunedì 15 marzo e che si protrarrà fino al 6 aprile 2021. Nel frattempo l’Italia sembra muoversi verso misure sempre più rigide, ma soprattutto verso un lockdown nazionale che interesserà quasi tutto il territorio ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) Si discute sul nuovo decreto con cuisi starebbe muovendoilinleilNella giornata di oggi il Consiglio dei ministri varerà il nuovo decreto legge che entrerà ina partire da lunedì 15 marzo e che si protrarrà fino al 6 aprile 2021. Nel frattemposembra muoversisempre più rigide, ma soprattuttounche interesserà quasi tutto il territorio ...

