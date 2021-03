Covid, Agnoletto: “Subito moratoria sui brevetti dei vaccini” (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – La Commissione Ue deve prendere atto che solo con “una moratoria transitoria” sui brevetti dei vaccini si può uscire dalla pandemia davvero tutti insieme: lo ha detto oggi Vittorio Agnoletto, portavoce della Campagna europea diritto alla cura, ospite di un webinar organizzato dall’ong Emergency. Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – La Commissione Ue deve prendere atto che solo con “una moratoria transitoria” sui brevetti dei vaccini si può uscire dalla pandemia davvero tutti insieme: lo ha detto oggi Vittorio Agnoletto, portavoce della Campagna europea diritto alla cura, ospite di un webinar organizzato dall’ong Emergency.

