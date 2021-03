Chelsea e Arsenal si fiondano su Jerome Boateng

(Di venerdì 12 marzo 2021)ha lasciato far capire che non proseguirà la sua esperienza con il Bayer Monaco. Su di lui, secondo quanto riporta il Bild e certifica il Daily Mail, si sono fiondate, entrambe alla ricerca di un centrale difensivo di esperienza. Il tedesco non è nuovo alla Premier League: nella stagione 2010/2011, dopo la sua esplosione ad Amburgo, ha indossato la casacca del Manchester City, giocando poco più di 16 partite. Nonostante gli anni passino,rimane un giocatore importante. In grado di tenere in piedi un’intera difesa e guidare i ragazzi più giovani. Con Hans Flick ha dimostrato ancora una volta la sua affidabilità, giocando da titolare venti partite. E i risultati, nazionali e internazionali, si sono visti. Con i bavaresi ...

La stampa inglese in questi giorni ha rilanciato le voci di mercato sull'interesse per Hakimi da parte di Arsenal e Chelsea, due club disposti a mettere sul piatto della bilancia 50 milioni di euro ...