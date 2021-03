Caso George Floyd | alla famiglia un risarcimento di 27 milioni di dollari dal Comune | si attende il processo al poliziotto

Advertising

Agenzia_Ansa : La famiglia di George Floyd riceverà 27 milioni di dollari di danni e interessi dalla città di Minneapolis, con la… - LuigiZangari : RT @Agenzia_Ansa: La famiglia di George Floyd riceverà 27 milioni di dollari di danni e interessi dalla città di Minneapolis, con la quale… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: La famiglia di George Floyd riceverà 27 milioni di dollari di danni e interessi dalla città di Minneapolis, con la quale… - globalistIT : - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: La famiglia di George Floyd riceverà 27 milioni di dollari di danni e interessi dalla città di Minneapolis, con la quale… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso George

La famiglia diFloyd ottiene 27 milioni di dollari dalla città di Minneapolis. Una cifra record, una delle maggiori in undi cattiva condotta della polizia. Il consiglio comunale ha approvato all'...La famiglia diFloyd, il 46enne afroamericano ucciso da un poliziotto durante un controllo, riceverà 27 ... Si tratta di una cifra record, una delle maggiori in undi cattiva condotta della ...L’accordo raggiunto tra la Città di Minneapolis (dove avvenne il fatto) e i legali della vittima. Al via anche il processo contro l’agente Derek Chauvin, che uccise l’afroamericano tenendogli un ginoc ...La famiglia di George Floyd, il 46enne afroamericano ucciso da un poliziotto durante un controllo, riceverà 27 milioni di dollari di danni e interessi dalla città di Minneapolis. Si tratta di una cifr ...