Caicedo | «La forza di questa squadra è il gruppo | tre punti fondamentali»

Al termine della sfida dell'Olimpico tra Lazio e Crotone, Felipe Caicedo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone: queste le parole dell'attaccante. «Penso che grazie al lavoro di tutta la squadra ho avuto la fortuna di segnare. Però non è solo merito mio, è merito di tutti. Io penso che tutte le squadre hanno avuto un momento di difficoltà. Purtroppo per noi questo momento è un po' difficile per le varie sconfitte. Però, penso che la forza di questa squadra è il gruppo. L'ambiente vuole che stiamo là sopra e oggi abbiamo fatto tre punti, che erano l'unica cosa che contava. Io continuo a lavorare a testa bassa insieme ai miei compagni per arrivare a momenti come questi.»

