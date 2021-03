Balconi e orti di marzo, i fiori e gli ortaggi da piantare adesso (Di venerdì 12 marzo 2021) marzo, mese di cambiamenti e di risvegli. Ma anche di transizione tra le gelate notturne invernali e i primi caldi primaverili. Cosa piantare quindi a marzo? Tra fiori e ortaggi c’è solo l’imbarazzo della scelta: legumi, verdure a foglia verde ma anche quelle più estive se si ha una serra o un tunnel. Senza contare i fiori, dalle primule che inaugurano la bella stagione alle surfinie fino alle simpatiche margherite. Unico accorgimento prima di tornare a immergere le mani nella terra: preparare il terreno per renderlo ancora più fertile. X Leggi anche › Balconi fioriti, come avere splendide piante e attirare api e uccellini Cosa ... Leggi su iodonna (Di venerdì 12 marzo 2021), mese di cambiamenti e di risvegli. Ma anche di transizione tra le gelate notturne invernali e i primi caldi primaverili. Cosaquindi a? Trac’è solo l’imbarazzo della scelta: legumi, verdure a foglia verde ma anche quelle più estive se si ha una serra o un tunnel. Senza contare i, dalle primule che inaugurano la bella stagione alle surfinie fino alle simpatiche margherite. Unico accorgimento prima di tornare a immergere le mani nella terra: preparare il terreno per renderlo ancora più fertile. X Leggi anche ›ti, come avere splendide piante e attirare api e uccellini Cosa ...

Advertising

PDarK77 : RT @PlanetSurfinia: #4?????????????????? ?? ???????????????????? ???? P???????????? ?? ?? Per Favore Condividere ?? Matteo Cereda: “Noia da nuovo lockdown? Iniziate… - B16Antonella : RT @PlanetSurfinia: #4?????????????????? ?? ???????????????????? ???? P???????????? ?? ?? Per Favore Condividere ?? Matteo Cereda: “Noia da nuovo lockdown? Iniziate… - dukana2 : Matteo?? #Cereda(chi è?)??'Noia da nuovo #lockdown? Iniziate a coltivare orti sui balconi'??Vieni a coltivare cocozze… - maulib72 : Noia da #lockdown? Iniziate a coltivare #orti su balconi e terrazzi, 4/5 piante di #prezzemologiamaicano ???? è pas… - Laural21562870 : RT @PlanetSurfinia: #4?????????????????? ???????????????? ???????????? ?? ?? Per Favore Condividere ?? Matteo Cereda: “Noia da nuovo lockdown? Iniziate a coltiva… -