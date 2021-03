AstraZeneca: “Non ci sono prove dell’aumento del rischio di trombosi e di embolia polmonare” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Non ci sono prove dell’aumento del rischio di trombosi e di embolia polmonare”. Così in una nota il colosso farmaceutico AstraZeneca “Da un’analisi dei nostri dati di sicurezza su oltre 10 milioni di somministrazioni non è emersa alcuna prova di un aumento del rischio di embolia polmonare o trombosi venosa profonda in qualsiasi gruppo di età, sesso, lotto o in qualsiasi Paese in cui è stato utilizzato il vaccino AstraZeneca contro Covid-19?. Così il colosso farmaceutico anglo-svedese con una nota stampa prova a rassicurare sulla sicurezza del proprio vaccino dopo la morte di un sottufficiale della Marina Militare di Augusta di 43 anni e di un ... Leggi su formatonews (Di venerdì 12 marzo 2021) “Non cideldie di”. Così in una nota il colosso farmaceutico“Da un’analisi dei nostri dati di sicurezza su oltre 10 milioni di somministrazioni non è emersa alcuna prova di un aumento deldivenosa profonda in qualsiasi gruppo di età, sesso, lotto o in qualsiasi Paese in cui è stato utilizzato il vaccinocontro Covid-19?. Così il colosso farmaceutico anglo-svedese con una nota stampa prova a rassicurare sulla sicurezza del proprio vaccino dopo la morte di un sottufficiale della Marina Militare di Augusta di 43 anni e di un ...

