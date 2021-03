Asteroide più grande del 2021 in avvicinamento Ecco quando e quali rischi

(Di venerdì 12 marzo 2021) Un sasso spaziale si prepara a sfiorare la Terra il prossimo 21 marzo, in coincidenza dell’avviodella primavera. Secondo le stime, questochiamato 2001 F32 avrebbe un diametro compreso fra 770 e 1700 metri. Tale denominazione deriva dal fatto che è stato scoperto vent’anni fa Rappresentazione di un sasso spaziale pericolosoLe notevoli dimensioni fanno in modo che si tratti del piùatteso nel. L’enormità di quest’lo rende necessariamente classificabile fra quelli potenzialmente pericolosi, nonostante dovrebbe passare ad una distanza di sicurezza di circa 2 milioni di chilometri. Nessun pericolo concreto reale Ogni, che sia piùdi circa 140 metri e che transiti entro i 7,5 milioni di chilometri, è classificato ...

Advertising

Corriere : Il 21 marzo passa l’asteroide più grande dell’anno, in sicurezza - Blackskorpion4 : RT @HuffPostItalia: L'asteroide più grande del 2021 sfiorerà la Terra il 21 marzo - nucciaportraits : RT @AnsaScienza: Il più grande #asteroide del 2021 pronto a salutare la #Terra È #2001FO32, passerà il 21 marzo a circa 2 milioni di chilom… - Capobianco2005C : RT @HuffPostItalia: L'asteroide più grande del 2021 sfiorerà la Terra il 21 marzo - AleSalvi12 : RT @AnsaScienza: Il più grande #asteroide del 2021 pronto a salutare la #Terra È #2001FO32, passerà il 21 marzo a circa 2 milioni di chilom… -

Ultime Notizie dalla rete : Asteroide più

...near - Earth fra quelli potenzialmente pericolosi (in quanto grandi e relativamente vicini). Ma non c'è alcuna minaccia, come precisala Nasa. Misura quasi 1 km di diametro e passera non...Domenica 21 marzo passerà l'grande dell'anno. Denominato 2001 FO32, ricorda il Jet Propulsion Laboratory della Nasa, l'ha una grandezza stimata tra 440 e 680 metri e passerà a una distanza di assoluta ...