Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2021 ore 08:15 (Di giovedì 11 marzo 2021) Viabilità DELL’11 MARZO 2021 ORE 8.05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA; IN ESTERNA, INVECE, CI SONO CODE TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E A24 Roma TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO ABBIAMO LUNGHE CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA, PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA VERSO Roma. PER LAVORI ABBIAMO CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI; SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. SEMPRE PER LAVORI IN CORSO, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 marzo 2021)DELL’11 MARZOORE 8.05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA; IN ESTERNA, INVECE, CI SONO CODE TRAFIUMICINO E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E A24TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO ABBIAMO LUNGHE CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA, PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA VERSO. PER LAVORI ABBIAMO CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI; SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. SEMPRE PER LAVORI IN CORSO, ...

Ventimiglia novità per la viabilità in via Bligny Novità in arrivo a Ventimiglia per la viabilità in via Bligny traversa tra le vie Roma e Aprosio . Sarà invertito il senso di marcia in modo da consentire il raggiungimento più facilmente di Via Roma e conseguente allegerimento del ...

