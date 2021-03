Vaccini e case farmaceutiche, sarò ingenuo ma a me è venuta in mente una cosa banale (Di giovedì 11 marzo 2021) In questi giorni sono state divulgate dalla Regione Lombardia le norme per la nuova emergenza da Coronavirus: reparti ricollocati, rianimazioni recuperate da reparti normalmente adibiti ad altro, interventi non urgenti sospesi così come esami e visite. Ci stiamo preparando ad una nuova ondata. Forse avremmo potuto fare molto di più in questo anno, oltre a litigare virologi sulle previsioni; politici sempre e solo per i voti; governi dismessi a favore di altri che non sono riusciti ancora a prendere il passo; assessore al Welfare lombardo sostituito ma che non ha fatto nulla di reale, ministro della Salute, precedente ed attuale cioè lo stesso, che in un anno non ha imposto nulla a cominciare dalla certezza di avere finalmente un piano pandemico attuale almeno vista la triste esperienza diretta sul campo con la cifra di 100.000 morti. Quanti ne avremmo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) In questi giorni sono state divulgate dalla Regione Lombardia le norme per la nuova emergenza da Coronavirus: reparti ricollocati, rianimazioni recuperate da reparti normaladibiti ad altro, interventi non urgenti sospesi così come esami e visite. Ci stiamo preparando ad una nuova ondata. Forse avremmo potuto fare molto di più in questo anno, oltre a litigare virologi sulle previsioni; politici sempre e solo per i voti; governi dismessi a favore di altri che non sono riusciti ancora a prendere il passo; assessore al Welfare lombardo sostituito ma che non ha fatto nulla di reale, ministro della Salute, precedente ed attuale cioè lo stesso, che in un anno non ha imposto nulla a cominciare dalla certezza di avere finalun piano pandemico attuale almeno vista la triste esperienza diretta sul campo con la cifra di 100.000 morti. Quanti ne avremmo ...

