Traffico Roma del 11-03-2021 ore 11 | 30

(Di giovedì 11 marzo 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi proseguono i lavori sulla via Cassia dove si viaggia a senso unico alternato all’altezza di via Igino lega per questo motivo ci sono cose a partire dal bivio con la Trionfale verso il centro è dal raccordo verso Olgiata al Quadraro rallentamenti per incidente in via dell’Aeroporto all’intersezione con la Tuscolana transito a senso unico alternato anche su via della Pisana altezza di via Dei Grimaldi inimitabili incolonnamenti tra via dei damasceni e via di Bravetta in centro code perintenso sul lungotevere Castel Sant’Angelo e Trastevere verso Porta Portese sempre in centro nel rione Prati Ci sono rallentamenti per incidente in via Terenzio all’altezza di via Catullo sulla tangenziale verso San Giovannirallentato tra via dei Campi Sportivi e la ...