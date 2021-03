"Tira giù le braccia, basta". Arisa fuori controllo: si tocca davanti a tutti e non ha il reggiseno. In Rai è imbarazzo totale | Video (Di giovedì 11 marzo 2021) Arisa si aggiudica il terzo posto della classifica "I nuovi mostri" di Striscia la Notizia. La cantante, reduce da Sanremo, ci è cascata di nuovo e si è presentata a Che succ3de senza reggiseno. La maglia indossata in diretta su Rai 3 nel programma di Geppi Cucciari lascia ben poco spazio all'immaginazione. Se ne accorge anche la conduttrice che, una volta entrata in studio, commenta: "Tu sei molto trasparente, Ari in bocca al lupo". E ancora: "Diciamo Arisa che abbiamo speso molto in extension, ma meno in intimo", dice la Cucciari in una chiara battutina, "quindi Tira giù le braccia". Ma niente la cantante è ormai fuori controllo, al punto da toccarsi il seno davanti a tutti. Ma se Arisa si lascia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021)si aggiudica il terzo posto della classifica "I nuovi mostri" di Striscia la Notizia. La cantante, reduce da Sanremo, ci è cascata di nuovo e si è presentata a Che succ3de senza. La maglia indossata in diretta su Rai 3 nel programma di Geppi Cucciari lascia ben poco spazio all'immaginazione. Se ne accorge anche la conduttrice che, una volta entrata in studio, commenta: "Tu sei molto trasparente, Ari in bocca al lupo". E ancora: "Diciamoche abbiamo speso molto in extension, ma meno in intimo", dice la Cucciari in una chiara battutina, "quindigiù le". Ma niente la cantante è ormai, al punto darsi il seno. Ma sesi lascia ...

