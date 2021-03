Schianto tra tre camion sulla statale | due feriti e traffico paralizzato

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAcerra (Na) – Incidente tra trequesta mattinaNola-Villa Literno, all’altezza dello svincolo di Acerra. I mezzi pesanti si sono scontrati in un tamponamento a catena. Al momento non si conoscono le cause del sinistro ma sembrerebbe che siano rimastidue autisti (non si conosce ancora la gravità), il terzo invece è illeso. Sul posto sono intervenute due ambulanze e le forze dell’ordine per i rilievi. Intanto ilStrada7bis. L'articolo proviene da Anteprima24.it.