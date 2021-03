Rifiuta il vaccino, operatrice di una casa di riposo infetta sei anziani (Di giovedì 11 marzo 2021) Un’operatrice sanitaria impiegata in una casa di riposo Rifiuta di sottoporsi al vaccino anti covid e infetta sei anziani. Sta facendo molto discutere quanto accaduto in una casa di riposo di Cesena. Un’operatrice sanitaria che aveva Rifiutato di sottoporsi al vaccino anti-covid, la scorsa settimana ha cominciato manifestare i sintomi d’infezione e venerdì si è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 marzo 2021) Un’sanitaria impiegata in unadidi sottoporsi alanti covid esei. Sta facendo molto discutere quanto accaduto in unadidi Cesena. Un’sanitaria che avevato di sottoporsi alanti-covid, la scorsa settimana ha cominciato manifestare i sintomi d’infezione e venerdì si è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

