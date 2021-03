Principe William: "Con Harry non ho parlato, ma lo farò. Non siamo razzisti" (Di giovedì 11 marzo 2021) “Io e mio fratello non abbiamo ancora parlato, lo faremo”. Così il Principe William, secondo in linea di successione al trono britannico, incalzato dai giornalisti a margine di un evento pubblico a Londra sui sospetti di razzismo avanzati su un membro non identificato della Royal Family in seguito all’intervista esplosiva di suo fratello minore Harry e della consorte Meghan alla Cbs americana. Il duca di Cambridge ha aggiunto di non aver ancora parlato con Harry dopo l’intervista dei Sussex; “ma lo farò”. ha aggiunto.I duchi di Sussex hanno mosso una serie di critiche molto gravi contro i reali. L’attrice sostiene che le siano state negate le cure, quando ha lamentato problemi di salute mentale. Ma soprattutto a pesare è l’accusa di razzismo: qualcuno si preoccupava di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) “Io e mio fratello non abbiamo ancora, lo faremo”. Così il, secondo in linea di successione al trono britannico, incalzato dai giornalisti a margine di un evento pubblico a Londra sui sospetti di razzismo avanzati su un membro non identificato della Royal Family in seguito all’intervista esplosiva di suo fratello minoree della consorte Meghan alla Cbs americana. Il duca di Cambridge ha aggiunto di non aver ancoracondopo l’intervista dei Sussex; “ma lo”. ha aggiunto.I duchi di Sussex hanno mosso una serie di critiche molto gravi contro i reali. L’attrice sostiene che le siano state negate le cure, quando ha lamentato problemi di salute mentale. Ma soprattutto a pesare è l’accusa di razzismo: qualcuno si preoccupava di ...

