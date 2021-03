Mercoledì 10 Marzo 2021 – 305ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 11 marzo 2021) seduta Ora inizio: 10:02 Con 214 voti favorevoli, 32 contrari e 4 astensioni, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando il ddl n. 2077 conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il testo passa alla Camera. Il provvedimento, che adegua la pianta organica e l’organizzazione del Coni per consentire la partecipazione italiana ai giochi olimpici di Tokyo, è giunto in Aula senza mandato al relatore. Alla discussione hanno partecipato i sen. Pazzaglini, Roberta Ferrero (L-SP), Bianca Granato (Misto), Comincini (IV), Iannone, La Russa (FdI), Caterina Biti (PD), Vitali, Dal Mas (FI), Angela Piarulli (M5S). La sen. Minuto (Misto) ha criticato il provvedimento perché aumenta il numero dei ... Leggi su udine20 (Di giovedì 11 marzo 2021)Ora inizio: 10:02 Con 214 voti favorevoli, 32 contrari e 4 astensioni, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando il ddl n. 2077 conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il testo passa alla Camera. Il provvedimento, che adegua la pianta organica e l’organizzazione del Coni per consentire la partecipazione italiana ai giochi olimpici di Tokyo, è giunto in Aula senza mandato al relatore. Alla discussione hanno partecipato i sen. Pazzaglini, Roberta Ferrero (L-SP), Bianca Granato (Misto), Comincini (IV), Iannone, La Russa (FdI), Caterina Biti (PD), Vitali, Dal Mas (FI), Angela Piarulli (M5S). La sen. Minuto (Misto) ha criticato il provvedimento perché aumenta il numero dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercoledì Marzo Contagi in aumento a Corigliano - Rossano, comune in "Zona arancione rinforzata" "Zona arancione rinforzato" per il comune di Corigliano - Rossano . Per quattro oggi, da ieri mercoledì 10 marzo fino a domenica 14 marzo, il territorio si tinge di un colore più scuro rispetto al giallo dell'intera regione. La decisione è stata presa dal sindaco Flavio Stasi a seguito dell'...

Brasile: vaccini cinesi efficaci contro varianti del Sars - Cov - 2 Mercoledì 10 marzo, João Doria, governatore dello Stato brasiliano di San Paolo, ha annunciato in una conferenza stampa che i risultati preliminari di uno studio condotto congiuntamente dall'Instituto ...

