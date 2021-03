Maserati Bora compie 50 anni

(Di giovedì 11 marzo 2021)celebra, la prima vettura stradale a motore posteriore centrale della storia di Brand, cos come MC20 la prima vettura a motore centrale posteriore della nuova Era. Il vento di...

Agenzia ANSA

Il vento diattraversa 50 anni della storia della Casa del Tridente e arriva fino all'alba di una nuova fase del Marchio: tutti i nuovi modelli condividono quei caratteri di esclusivit ,...E di altre due meravigliose fuoriserie di casa nostra: la Ferrari 365 GTC/4 , erede della mitica e velocissima 'Daytona', e la, berlinetta in cui Giorgetto Giugiaro provò a coniugare ...Maserati celebra Bora, la prima vettura stradale a motore posteriore centrale della storia di Brand, così come MC20 è la prima vettura a motore centrale posteriore della nuova Era. Tutti i nuovi model ...E’ la prima vettura stradale a motore posteriore centrale della storia del Tridente, così come MC20 è la prima vettura a motore centrale posteriore della nuova era del brand ...