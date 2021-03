Lo Zecchino D’Oro fa il bis nel 2021. Calcutta e D’Avena nella giuria dei casting (come partecipare), la ‘bocciata’ Madame vuole scrivere una canzone (Di giovedì 11 marzo 2021) Zecchino d'Oro Lo Zecchino D’Oro si prepara a fare il bis. Oltre alla 63esima edizione, rimandata a causa della pandemia e in onda il prossimo maggio, la kermesse canora dedicata ai più piccoli si sdoppia e si prepara a spegnere, a dicembre 2021, le 64 candeline. Sono stati aperti, infatti, i casting per partecipare ad un’ulteriore edizione, che verrà trasmessa proprio a fine anno. A partire da oggi, giovedì 11 marzo, e fino al 10 maggio, accedendo al sito Zecchinodoro.org, gli aspiranti candidati potranno inviare un video della durata di un minuto eseguendo una canzone da scegliere tra un gruppo di canzoni del repertorio dello Zecchino D’Oro. Oltre al video-provino, i bambini dovranno poi allegare un breve video ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 11 marzo 2021)d'Oro Losi prepara a fare il bis. Oltre alla 63esima edizione, rimandata a causa della pandemia e in onda il prossimo maggio, la kermesse canora dedicata ai più piccoli si sdoppia e si prepara a spegnere, a dicembre, le 64 candeline. Sono stati aperti, infatti, iperad un’ulteriore edizione, che verrà trasmessa proprio a fine anno. A partire da oggi, giovedì 11 marzo, e fino al 10 maggio, accedendo al sitodoro.org, gli aspiranti candidati potranno inviare un video della durata di un minuto eseguendo unada scegliere tra un gruppo di canzoni del repertorio dello. Oltre al video-provino, i bambini dovranno poi allegare un breve video ...

