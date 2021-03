I rider spagnoli saranno i primi in Ue a essere assunti come dipendenti. Ma tra loro c'è chi protesta"

(Di giovedì 11 marzo 2021) In Spagna, inonpiù consideratilavoratori autonomi, maa tutti gli effetti. Il governo spagnolo ha infatti firmato un accordo con i sindacati per varare una legge che i ...

L'accordo concluso tra governo, sindacati e datori di lavoro, scrive l'Agi, consiste nell'includere nel codice del lavoro i, riconoscendo 'la presunzione di retribuzione per i lavoratori che ...Svolta in Spagna per il mondo dei rider. Il governo spagnolo, infatti, ha raggiunto un accordo con i sindacati e le organizzazioni imprenditoriali per ...Una modifica al codice del lavoro sancisce l'obbligo di considerare i ciclo-fattorini "salariati". Il ministro Diaz: noi primi in Europa ...