Gianna Fratta | chi è la moglie di Piero Pelù

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 marzo 2021)ha stregatoe il pubblico, ma chi è esattamente? Una vita nel segno del pentagramma, poi l’amore che l’ha vista arrivare all’altare con il suo adorato compagno. Partiamo alla scoperta della sua biografia, costellata di eventi memorabili e traguardi degni di una stellare carriera.è nata a Erba (Como) il 22 agosto 1973, sotto il segno del Leone. È un’affermata pianista e direttrice d’orchestra, celebre in tutto il mondo per la sua attività. Il suo curriculum è ricco di successi, conquistati dopo a formazione in pianoforte, composizione e direzione d’orchestra (conclusa con il massimo dei voti). Ha concluso gli studi di Musica corale e Direzione di coro e ha poi seguito i maestri Daniela Caratori, Ottavio De Lillo e Rino Marrone, per poi ...