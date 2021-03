F1, Test Bahrain 2021: la line-up della prima giornata. Charles Leclerc e Carlos Sainz al volante della Ferrari SF21 (Di giovedì 11 marzo 2021) Si comincia. Dal 12 al 14 marzo il tracciato di Sakhir, in Bahrain, sarà teatro di una tre-giorni molto intensa nella quale i team di F1 dovranno massimizzare il tempo a loro disposizione per provare il materiale. Si prospetta, infatti, un’annata molto lunga e ricca di gare e per questo lo spazio dedicato alle prove pre-stagionali è assai limitato. Domani si comincerà e la Mercedes è attesa come il riferimento. La scuderia di Brackley, con la sua W12, è pronta a impressionare ed entrambi i piloti saranno presenti: il finlandese Valtteri Bottas sarà al volante della monoposto anglo-tedesca al mattino, mentre il campione del mondo in carica Lewis Hamilton girerà nel pomeriggio. Una suddivisione equa ci sarà anche in Ferrari: Charles Leclerc guiderà nelle ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Si comincia. Dal 12 al 14 marzo il tracciato di Sakhir, in, sarà teatro di una tre-giorni molto intensa nella quale i team di F1 dovranno massimizzare il tempo a loro disposizione per provare il materiale. Si prospetta, infatti, un’annata molto lunga e ricca di gare e per questo lo spazio dedicato alle prove pre-stagionali è assai limitato. Domani si comincerà e la Mercedes è attesa come il riferimento. La scuderia di Brackley, con la sua W12, è pronta a impressionare ed entrambi i piloti saranno presenti: il finlandese Valtteri Bottas sarà almonoposto anglo-tedesca al mattino, mentre il campione del mondo in carica Lewis Hamilton girerà nel pomeriggio. Una suddivisione equa ci sarà anche inguiderà nelle ...

Advertising

SkySportF1 : L'ultima monoposto del 2021 a essere svelata ma anche la più attesa: giù i veli dalla SF21, la nuova macchina di Le… - SkySportF1 : ?? Sainz in pista con la Ferrari per il filming day ?? Da domani al via i test in Bahrain ?? Dal 12 al 14 marzo, dalle… - SkySportF1 : ?? Domani si comincia ?? Tutti gli orari e come seguire gli #F1Testing su @SkySport: e saremo anche in diretta su Fac… - OA_Sport : #F1 #Bahrain #test Scopriamo l'elenco dei piloti che esordiranno domani a Sakhir: la Rossa punterà su entrambi i su… - DaddariosWho : RT @vi_vi_vi2: HELP. Fabian Sabato che commenta i test in Bahrain. E noi Valsecchi. -

Ultime Notizie dalla rete : Test Bahrain F1, Alfa Romeo: positivo al Covid il team principal, salterà i test La Formula 1 si appresta a riaccendere i motori in occasione dei test in Bahrain in programma da venerdì 12 marzo a domenica 14 marzo. Sul circuito di Sakhir prenderanno confidenza con la nuova monoposto anche i piloti dell'Alfa Romeo Antonio Giovinazzi (unico ...

Test in Bahrain: dalle Ferrari a Schumi jr, tutte le cose da sapere ...Non è ancora il momento del primo GP stagionale ma il campionato di Formula 1 si potrà considerare ufficialmente aperto perché dalle 8 italiane del 12 marzo in Bahrain si aprirà la tre giorni di test ...

Test in Bahrain: dalle Ferrari a Schumi jr, tutte le cose da sapere La Gazzetta dello Sport Alfa Romeo: Vasseur positivo al COVID, operativo da casa Il team principal dell'Alfa Romeo non è partito per il Bahrain per partecipare ai test collettivi di F1 dopo essere risultato positivo a un tampone. Il manager francese è rimasto a casa pur avendo ...

F1, Alfa Romeo: positivo al Covid il team principal, salterà i test Il team principal dell'Alfa Romeo Racing, Frédéric Vasseur, è risultato positivo al coronavirus. Non sarà dunque presente ai test in Bahrain in programma dal 12 al 14 marzo ...

La Formula 1 si appresta a riaccendere i motori in occasione deiinin programma da venerdì 12 marzo a domenica 14 marzo. Sul circuito di Sakhir prenderanno confidenza con la nuova monoposto anche i piloti dell'Alfa Romeo Antonio Giovinazzi (unico ......Non è ancora il momento del primo GP stagionale ma il campionato di Formula 1 si potrà considerare ufficialmente aperto perché dalle 8 italiane del 12 marzo insi aprirà la tre giorni di...Il team principal dell'Alfa Romeo non è partito per il Bahrain per partecipare ai test collettivi di F1 dopo essere risultato positivo a un tampone. Il manager francese è rimasto a casa pur avendo ...Il team principal dell'Alfa Romeo Racing, Frédéric Vasseur, è risultato positivo al coronavirus. Non sarà dunque presente ai test in Bahrain in programma dal 12 al 14 marzo ...