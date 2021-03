“È Stefano De Martino”. C’è la conferma ed è una bomba nella tv. Grande notizia per lui e per il pubblico (Di giovedì 11 marzo 2021) Immancabile, come tutti gli anni, il Serale di Amici 20.Il programma fisso di Canale 5 che che non fa altro che aggiungersi alla sfilza di trasmissioni con cui Maria De Filippi troneggia in televisione. Così, una volta salutata C’è Posta Per Te con la sua ultima puntata, che verrà trasmessa sabato 13 marzo 2021, in prima serata, la fase finale di Amici 20 è dietro l’angolo. Come sempre da anni, la serata in cui si terrà il talent sarà il sabato e la prima puntata andrà in onda il 20 marzo 2021. L’edizione di quest’anno prevede la messa in onda di nove puntate e che farà volare il talent show più longevo del piccolo schermo su a coprire il sabato sera della rete ammiraglia del Biscione fino a metà maggio. (Continua dopo le foto) Durante i prossimi giorni verrà esposto a tutti il regolamento di gara che continua a ricevere, edizione dopo edizione, stravolgimenti e modifiche. Infatti ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Immancabile, come tutti gli anni, il Serale di Amici 20.Il programma fisso di Canale 5 che che non fa altro che aggiungersi alla sfilza di trasmissioni con cui Maria De Filippi troneggia in televisione. Così, una volta salutata C’è Posta Per Te con la sua ultima puntata, che verrà trasmessa sabato 13 marzo 2021, in prima serata, la fase finale di Amici 20 è dietro l’angolo. Come sempre da anni, la serata in cui si terrà il talent sarà il sabato e la prima puntata andrà in onda il 20 marzo 2021. L’edizione di quest’anno prevede la messa in onda di nove puntate e che farà volare il talent show più longevo del piccolo schermo su a coprire il sabato sera della rete ammiraglia del Biscione fino a metà maggio. (Continua dopo le foto) Durante i prossimi giorni verrà esposto a tutti il regolamento di gara che continua a ricevere, edizione dopo edizione, stravolgimenti e modifiche. Infatti ci ...

