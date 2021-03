Dayane Mello, più bella (e scollata) di così non si può. Altro che GF Vip, questa è roba da infarto (Di giovedì 11 marzo 2021) Chi meglio di Dayane Mello sa raccontarci il dolore? Abbiamo pianto insieme a lei la morte di suo fratello, avvenuta il 2 febbraio, mentre la modella era rinchiusa fra le mura del GF Vip. L’abbiamo vista tranquilla, pochi minuti prima che le comunicassero la notizia, che nel frattempo era diventata già virale sui social. Poi l’abbiamo vista sconvolta, con gli occhi gonfi e i capelli sfatti, come solo una persona che soffre tanto riesce a presentarsi. Le abbiamo vito la vita capovolgersi, come si fa con il succo di frutta prima di berlo. Da lì una grande forza ha avvolto Dayane Mello, stretta nel suo essere mamma, nella sua fede in dio. Fino ad oggi, momento in cui la ritroviamo riunita alla sua Sofia, sulle sponde del Lago di Como, a godersi un po’ di meritata serenità… (Continua dopo le foto) Sexy come non mai, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Chi meglio disa raccontarci il dolore? Abbiamo pianto insieme a lei la morte di suo fratello, avvenuta il 2 febbraio, mentre la modella era rinchiusa fra le mura del GF Vip. L’abbiamo vista tranquilla, pochi minuti prima che le comunicassero la notizia, che nel frattempo era diventata già virale sui social. Poi l’abbiamo vista sconvolta, con gli occhi gonfi e i capelli sfatti, come solo una persona che soffre tanto riesce a presentarsi. Le abbiamo vito la vita capovolgersi, come si fa con il succo di frutta prima di berlo. Da lì una grande forza ha avvolto, stretta nel suo essere mamma, nella sua fede in dio. Fino ad oggi, momento in cui la ritroviamo riunita alla sua Sofia, sulle sponde del Lago di Como, a godersi un po’ di meritata serenità… (Continua dopo le foto) Sexy come non mai, ...

