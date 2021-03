Covid Liguria | oggi 405 contagi e 5 morti | 11 marzo

(Di giovedì 11 marzo 2021) Sono 405 i nuovida Coronavirus insecondo il bollettino reso noto. Da ieri sono stati registrati altri 5. Da ieri sono stati fatti 4.625 tamponi molecolari a cui si aggiungono altri 3.079 tamponi antigenici rapidi. In tutto sono 578 i pazienti ospedalizzati nelle strutture della, 15 in meno di ieri, dei quali 64 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Adin isolamento domiciliare si trovano 5482 persone. Powered by WPeMatico

Advertising

petergomezblog : Vaccino anti-Covid, la Liguria va a rilento e adesso Toti chiede aiuto alla sanità privata - repubblica : Esportazioni, Liguria da record nell'anno del Covid. E dal porto di Genova traffici raddoppiati verso gli States - fattoquotidiano : VACCINO ANTI-COVID La Liguria vaccina con lentezza, Toti vuole coinvolgere la sanità privata - AndreaBerganti8 : @fattoquotidiano Ma come fa la Liguria ad aver scelto questo omuncolo insignificante ed ignorante come presidente d… - infoitsalute : Covid, Liguria verso la zona arancione e il Governo prepara le nuove strette -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

Leggi ancheItalia oggi, bollettino regioni: contagi 11 marzo I dati regione per regione ...- Sono 405 i nuovi contagi da Coronavirus insecondo il bollettino reso noto oggi. Da ...... non sappiamo ancora se il valore più basso sarà da zona gialla o meno", spiega il governatore dellaGiovanni Toti. Secondo l'unità di crisi- 19 del Lazio " i dati del contagio sono in ...Anche l’intera Emilia-Romagna dovrebbe finire in fascia rossa. Così come il Piemonte, le Marche e il Trentino. A rischio Veneto e Lazio. Puglia e Liguria dovrebbero salire in fascia arancione ...L’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza è attesa per domani ed entrerà in vigore da lunedì 15 marzo. Queste le parole del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti alla luce dell‘a ...