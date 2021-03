Covid: a Firenze un caso di variante indiana (Di giovedì 11 marzo 2021) A Firenze scoperto un caso di variante indiana del Covid: vaccini inefficaci secondo Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei medici ed odontoiatri “A Firenze si è registrato il primo caso di variante indiana del Covid-19? che “gli attuali vaccini purtroppo sembra non siano in grado di bloccare“. Lo rivela Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei medici ed odontoiatri del capoluogo toscano. “Ad oggi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 11 marzo 2021) Ascoperto undidel: vaccini inefficaci secondo Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei medici ed odontoiatri “Asi è registrato il primodidel-19? che “gli attuali vaccini purtroppo sembra non siano in grado di bloccare“. Lo rivela Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei medici ed odontoiatri del capoluogo toscano. “Ad oggi… L'articolo Corriere Nazionale.

