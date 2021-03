Casa Donne, Tempesta-Piccolo-Baglio: Raggi deve difendere realtà (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma – “Aderiamo come gruppo PD al presidio organizzato oggi in Campidoglio dalla Casa Internazionale delle Donne, a seguito dell’ennesima provocazione messa in atto dalla Sindaca Raggi.” “Dopo il lavoro importante svolto dalla Regione Lazio e all’impegno preso dal Parlamento nell’ultima finanziaria a favore dei luoghi delle Donne, la Casa Internazionale torna ad essere oggetto di scontro.” “Se da una parte con una memoria di giunta di pochi giorni fa a firma delle assessore Fruci, Vivarelli, Mammi’, si riconosce la concessione gratuita del patrimonio pubblico per associazioni che promuovono attivita’ di pari opportunita’ e a favore dei diritti delle Donne, dall’altra non viene risolta la situazione ancora pendente della Casa.” “Si rimanda a un bando per l’istituzione ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma – “Aderiamo come gruppo PD al presidio organizzato oggi in Campidoglio dallaInternazionale delle, a seguito dell’ennesima provocazione messa in atto dalla Sindaca.” “Dopo il lavoro importante svolto dalla Regione Lazio e all’impegno preso dal Parlamento nell’ultima finanziaria a favore dei luoghi delle, laInternazionale torna ad essere oggetto di scontro.” “Se da una parte con una memoria di giunta di pochi giorni fa a firma delle assessore Fruci, Vivarelli, Mammi’, si riconosce la concessione gratuita del patrimonio pubblico per associazioni che promuovono attivita’ di pari opportunita’ e a favore dei diritti delle, dall’altra non viene risolta la situazione ancora pendente della.” “Si rimanda a un bando per l’istituzione ...

