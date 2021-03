Benevento-Caserta, si prova ad accelerare l’iter: Mastella chiede una bretella per l’ingresso in città (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiConvocato dalla Regione Campania su richiesta dei sindaci di Benevento e Caserta, nei giorni scorsi si è svolto un incontro per accelerare l’iter di realizzazione del raccordo stradale veloce Benevento – Caserta che, com’è noto, l’Anas ha recentemente inserito nel proprio Contratto di programma. Nel corso della riunione, a cui hanno partecipato anche il sindaco di Caserta, Carlo Marino, il presidente della IV Commissione consiliare del Consiglio Regionale della Campania, Luca Cascone, il responsabile della Struttura territoriale Campania di Anas spa, Nicola Montesano, e il responsabile Nuove opere di Anas spa, Domenico Pietropertosa, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha evidenziato la necessità di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiConvocato dalla Regione Campania su richiesta dei sindaci di, nei giorni scorsi si è svolto un incontro perdi realizzazione del raccordo stradale veloceche, com’è noto, l’Anas ha recentemente inserito nel proprio Contratto di programma. Nel corso della riunione, a cui hanno partecipato anche il sindaco di, Carlo Marino, il presidente della IV Commissione consiliare del Consiglio Regionale della Campania, Luca Cascone, il responsabile della Struttura territoriale Campania di Anas spa, Nicola Montesano, e il responsabile Nuove opere di Anas spa, Domenico Pietropertosa, il sindaco di, Clemente, ha evidenziato la necessità di ...

