Basket, Eurolega 2020/2021: Cska Mosca-Olimpia Milano 76-84, cronaca e tabellino (Di giovedì 11 marzo 2021) Grande vittoria dell’Olimpia Milano, che ha battuto in trasferta il Cska Mosca per 76-84 nella ventinovesima giornata della regular season di Eurolega 2020/2021. Un successo pesantissimo per gli uomini di Ettore Messina, che superano proprio i russi in classifica e si issano al secondo posto provvisorio alle spalle del Barcellona. Mattatore assoluto Kevin Punter, assolutamente decisivo con i suoi 32 punti messi a referto stasera. RISULTATI E CLASSIFICHE Eurolega 2020/2021 La cronaca – In avvio di partita l’Olimpia mette in campo tutte le sue abilità difensive e i padroni di casa faticano decisamente a trovare la via del canestro. A metà del primo quarto così la tripla di Roll consente ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Grande vittoria dell’, che ha battuto in trasferta ilper 76-84 nella ventinovesima giornata della regular season di. Un successo pesantissimo per gli uomini di Ettore Messina, che superano proprio i russi in classifica e si issano al secondo posto provvisorio alle spalle del Barcellona. Mattatore assoluto Kevin Punter, assolutamente decisivo con i suoi 32 punti messi a referto stasera. RISULTATI E CLASSIFICHELa– In avvio di partita l’mette in campo tutte le sue abilità difensive e i padroni di casa faticano decisamente a trovare la via del canestro. A metà del primo quarto così la tripla di Roll consente ...

Advertising

pietro00112 : RT @Gazzetta_it: #Olimpia, sei un sogno! Vince a Mosca in casa del #Cska. Ecco come è andata - Gazzetta_it : #Olimpia, sei un sogno! Vince a Mosca in casa del #Cska. Ecco come è andata - sportface2016 : #Basket #Eurolega Grande vittoria dell'#OlimpiaMilano in casa del #Cska Mosca #CSKAXM - teoguala10 : RT @Eurosport_IT: Solo applausi per l'@OlimpiaMI1936 ?????? #EurosportBASKET | #Euroleague - Eurosport_IT : Solo applausi per l'@OlimpiaMI1936 ?????? #EurosportBASKET | #Euroleague -