Amici 20, Rudy Zerbi sbotta: "Non avrai futuro fuori da qui" (Di giovedì 11 marzo 2021) Brutta lite ad Amici 20 in diretta al daytime. Protagonista della discussione Rudy Zerbi che critica un alunno ed usa parole molto dure Bufera ad Amici di Maria De Filippi.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Marya588 : Raffaele che chiede a Rudy se può parlare... Amore tu forse ti sei perso la puntata di uomini e donne ft Amici di ieri #Amici20 - restachill : RT @giuliaesangio: La pepa e rudy ad amici 16 erano nella stessa squadra Vogliamo un ritorno per #amici20, chiediamo troppo? - Alessia33438152 : Comunque sul web ho trovato un video di 2 anni fa in cui Rudy commentava l’esibizione di Raffaele e gli disse che e… - cice2308 : RT @giuliaesangio: La pepa e rudy ad amici 16 erano nella stessa squadra Vogliamo un ritorno per #amici20, chiediamo troppo? - deddysposamigr1 : RT @greysxaholic: Rudy che per una volta non va contro Arisa e la prende come esempio ?????? #Amici20 #Amici2020 #Amici -