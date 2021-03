Wta Dubai 2021: Muguruza spazza via Swiatek, avanti anche Sabalenka e Mertens (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella giornata odierna si sono disputati gli ottavi di finale del torneo Wta di Dubai 2021 che hanno visto qualificarsi per prime ai quarti la ceca Barbora Krejcikova e la statunitense Jessica Pegula, le quali hanno rispettivamente eliminato contro ogni pronostico Svetlana Kuznetsova e Karolina Pliskova. Nessun problema, invece, per la bielorussa Aryna Sabalenka che si è sbarazzata in due rapidi set 6-3 6-2 dell’estone Anett Kontaveit. Prosegue l’ascesa della russa Anastasia Potapova, brava a resistere al ritorno della svizzera Belinda Bencic e a piegarla in tre parziali con il punteggio di 6-1 2-6 7-5. Accedono al turno successivo anche Elise Mertens e Cori Gauff che hanno sconfitto rispettivamente Caroline Garcia e Tereza Martincova. La spagnola Garbine Muguruza, invece, liquida in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella giornata odierna si sono disputati gli ottavi di finale del torneo Wta diche hanno visto qualificarsi per prime ai quarti la ceca Barbora Krejcikova e la statunitense Jessica Pegula, le quali hanno rispettivamente eliminato contro ogni pronostico Svetlana Kuznetsova e Karolina Pliskova. Nessun problema, invece, per la bielorussa Arynache si è sbarazzata in due rapidi set 6-3 6-2 dell’estone Anett Kontaveit. Prosegue l’ascesa della russa Anastasia Potapova, brava a resistere al ritorno della svizzera Belinda Bencic e a piegarla in tre parziali con il punteggio di 6-1 2-6 7-5. Accedono al turno successivoElisee Cori Gauff che hanno sconfitto rispettivamente Caroline Garcia e Tereza Martincova. La spagnola Garbine, invece, liquida in ...

