Traffico Roma del 10-03-2021 ore 19 | 30

(Di mercoledì 10 marzo 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione migliora ilsulla carreggiata interna del grande raccordo anulare dopo i Disagi causati da un incidente in prossimità della Nomentana Attenzione però sull’ esterna per un nuovo incidente tra Pontina e Ardeatina e Come di consueto diminuiscono gli spostamenti anche sul percorso Urbano della A24 e su via Delle Foro Italico tra Corso Francia via Salaria verso San Giovanni Maggiore prudenza sulla Salaria dove a causa dei lavori in corso non si escludono disagi maggiori quando c’è piùtra Settebagni e Monterotondo In entrambe le direzioni al Aurelio da questa mattina continua il divieto di transito su via di Villa Troili a causa di un allagamento tra via Aurelia e via degli Aldobrandeschi e per lavori di potatura fino al 22 aprile sono possibili difficoltà alla ...